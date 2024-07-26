Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:54

Güncelleme: 26.07.2024 - 23:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurtta uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıkların ardından etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu hava durumu merakla bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR

Meteoroloji, yeni hava durumu haritasını yayımlayarak İstanbul için sarı ve turuncu kodlu alarmlar verdi. Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul için tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Şiddetli yağışların hafta sonu boyunca da devam edeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Kayseri, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Karadeniz, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ

İstanbul’da sağanak yağmurun etkisi sürerken, hafta sonu boyunca gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği belirtiliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde ve bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bazı illerde kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemli.