Hafta sonu tatilinizi maliyetsiz geçireceksiniz: İstanbul'a yakın en iyi kamp alanları

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:16

Pandemi süreciyle kalabalık ortamlarda tatil yerine, açık havada doğa içinde kamp turizmine ilgi arttı. Hafta sonu stres atmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen herkes için İstanbul'a yakın kamp yerleri listesi hazırladık. İşte İstanbul'a yakın en iyi kamp alanları...

KOCAELİ-ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI

Kocaeli'ndeki 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, özellikle sunduğu imkanlarla İstanbul'a yakın kamp alanları arasında çok tercih edilen kamp alanlarından birisi. Ormanya Kamp Alanı'nda kamp alanına giriş kaydınızı yaptırırken kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap olarak ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücretine gelince, Ormanya'da kamp yapmak ücretsiz. Aynı şekilde karavan sahipleri da alandan ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde neler var?

Kamp ve Karavan Alanı,

Hayvanat Bahçesi,

Yaban Yaşam Alanı,

Hobbit Evleri,

Orman içi Yürüyüş ve Bisiklet parkurları,

Sportif Olta Balıkçılığı,

Doğa Okulu,

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Piknik ve Mesire Alanı

İSTANBUL/KİLYOS-DOĞADA YAŞAM OKULU

Kilyos'ta 400 dönüm arazi üzerine kurulu, kendine ait plajı ve eğitim ormanı olan Doğada Yaşam Okulu, özellikle yaz aylarında İstanbul'daki kamp alanları arasında en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi. Doğada Yaşam Okulu içerisinde; kamp alanı, karavan parkı, plaj ve survivor parkuru bulunuyor. Doğada Yaşam Okulu'nda daha kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz.

YALOVA-ERİKLİ ŞELALESİ KAMP ALANI

Erikli Yaylası konumu itibariyle doğaseverlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan güzel bir gezi rotası. Aynı zamanda güzel bir kamping alanı da mevcut. İstanbul'a sadece 1-1.5 saat uzaklıktaki Erikli Şelalesi Kamp Alanı, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Köyü'nün 6 kilometre yukarısında bulunuyor. Doğaseverlerin ve kampçıların yaz-kış uğradığı Erikli Yaylasıı'nın denizden yüksekliği tam 600 metre.

EDİRNE/ENEZ-DAMA KAMP ALANI

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Saros Körfezi kenarında denize 200 metre uzaklıkta konumlanan Dama Kamp Alanı, Trakya Bölgesi'nde kamp yapılacak yerler arasında ilk sıralarda geliyor. İstanbul'a 3.5 saat uzaklıktaki aile işletmesi Dama (Esentepe) Kamp Alanı, doğa ve köy ortamıyla baş başa olmak isteyenler harika bir ortam sunuyor.

KIRKLARELİ-İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI

Kırklareli'nde bulunan tabiat harikası İğneada Longoz Ormanları. dünyanın en büyük 2. longoz ormanı olarak biliniyor. Tamamen doğal bir oluşum olan İğneada Longozu, yeşillikler içerisinde ruhunuzu yenileyebileceğiniz bir yer. İstanbul'a 3.5 saat uzaklıktaki İğneada Longoz Ormanları, aynı zamanda milli park statüsüyle sıkı bir şekilde korunuyor. Bir hafta sonu kamp için İğneada Longozu'nun huzur dolu ortamını tercih edebilirsiniz.