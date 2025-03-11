Haftalarca yürüyemeyecek... Didem Uzel'den ameliyat paylaşımı: 'Çektiğim eziyeti anlatamam'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:39

Oyuncu Didem Uzel, her iki ayağında da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Operasyon sonrası bandajlı ayaklarını paylaşan Uzel, takipçilerini endişelendirdi.

Uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan oyuncu, doktorunun sıralı operasyon önerisine rağmen her iki ayağından da aynı anda ameliyat olmayı tercih etti.

Oğlu Aslan’ın tekerlekli sandalye tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, “Topuğuma dahi basamadığım bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişiyle oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam. Üstelik yanımda hiç söz dinlemeyen hiperaktif biri varken...” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sürecini paylaşmaya devam eden Uzel, ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını belirterek, “1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın bandajlar çıkarılacak ve normal sürece geçeceğim” dedi.

Oyuncunun 6 hafta boyunca yürüyemeyeceği öğrenildi. Bandajlarını çıkardıktan sonra terlikli bir fotoğraf paylaşan Uzel, iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.