Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Sevilen dizinin reyting düşüşü gözden kaçmadı...

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:44

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:44

Mart ayının son haftasında, prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerin reytingleri belli oldu. Reyting listesine göre, en çok izlenen 10 yerli yapım şu şekilde sıralandı:

Bahar - 13,60

Kızılcık Şerbeti - 10,24

Kızıl Goncalar - 9,89

İnci Taneleri - 9,30

Gönül Dağı - 7,74

Yargı - 6,85

Kuruluş Osman - 6,06

Sandık Kokusu - 5,72

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 5,45

Yalı Çapkını - 5,20

Hafta boyunca Bahar, liderlik koltuğundaki yerini korurken, diğer diziler arasında ise sıralamada hafif değişiklikler yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte, haftanın son dört gününde reytinglerde düşüş gözlemlendi. Ancak yine de izleyiciler, yerli dizileri büyük bir ilgiyle takip etmeye devam etti.