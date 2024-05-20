Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Zirvedeki yerine geri dönen yapım...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 22:22

Güncelleme: 20.05.2024 - 22:22

Hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım açıklandı. Show TV dizisi Bahar, bir haftalık aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Mayıs ayının ikinci haftasında Bahar, bir puanı aşkın reyting düşüşüne rağmen tekrardan zirvede yer aldı. Now TV dizisi Kızıl Goncalar ise artış trendini sürdürerek ikinci sırada yer aldı. Show TV'nin bir diğer dizisi Kızılcık Şerbeti, düşüş trendine rağmen haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Ömer dizisinin final yapmasıyla birlikte pazartesi günü içeriklerinin reytinglerinde artış gözlendi. Now TV dizisi Kızıl Goncalar, yaklaşık 11 reytinge ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve haftanın en yüksek artışını kaydetti. Onu, 0,72 puan artışla Arka Sokaklar ve bir haftalık aradan sonra 0,65 puan artışla dönen Ben Bu Cihana Sığmazam takip etti.

Kanal D dizisi Yargı, hafif oranda artışla tekrardan gün birinciliğine tırmandı. Dizi, önümüzdeki hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Yargı'nın yanı sıra Kızıl Goncalar, Bahar, Kuruluş Osman, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı dizileri de yayımlandıkları günün birincileri oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte perşembe gününden itibaren dizi reytinglerinde düşüş gözlendi. Cumartesi günü yedi ana kanalın toplam prime time reytingi üç puanı aşkın geriledi. Show TV, Bahar dizisinin dönüşüyle birlikte yeniden liderlik koltuğuna otururken, TV8 ikinci, Now TV ise üçüncü sırada yer aldı.

EN YÜKSEK REYTING ALAN YERLİ DİZİLER

Bahar (S01 - B13) - 13,42

Kızıl Goncalar (S01 - B18) - 10,96

Kızılcık Şerbeti (S02 - B63) - 9,96

İnci Taneleri (S01 - B15) - 8,14

Kuruluş Osman (S05 - B160) - 6,84

Gönül Dağı (S04 - B139) - 5,99

Yargı (S03 - B93) - 5,32

Teşkilat (S04 - B107) - 5,19

Mehmed Fetihler Sultanı (S01 - B24) - 4,67

Sandık Kokusu (S01 - B22) - 4,58