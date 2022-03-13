Hailey Baldwin Bieber, 'felç benzeri semptomlar' gösterdiği için hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber, kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü model, hastalığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Ünlü model Hailey Bieber, California’nın tatil bölgesi Palm
Springs’te hastaneye kaldırıldı. Bieber çiftinin, bu hafta Los Angeles'taki iki
turne konserini takiben orada tatil yaptığı tahmin edildi.
Bieber, son olarak bu hafta hastaneye yattığı haberini doğruladı. 25
yaşındaki Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken
rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi.
Instagram’ından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı
eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen
hastaneye ulaştırıldım” dedi.
"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"
“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok
küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine
yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle
yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum
iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve
müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi
için teşekkür ederim” mesajını yazdı.
Paris Moda Haftası’nda defilelere çıkan ünlü model, kısa süre önce ülkesi Amerika’ya dönmüştü.
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