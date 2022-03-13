Hailey Baldwin Bieber, 'felç benzeri semptomlar' gösterdiği için hastaneye kaldırıldı

13 Mart 2022 Pazar, 15:33

Ünlü model Hailey Bieber, California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırıldı. Bieber çiftinin, bu hafta Los Angeles'taki iki turne konserini takiben orada tatil yaptığı tahmin edildi.

Bieber, son olarak bu hafta hastaneye yattığı haberini doğruladı. 25 yaşındaki Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi.

Instagram’ından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” dedi.

"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazdı.

Paris Moda Haftası’nda defilelere çıkan ünlü model, kısa süre önce ülkesi Amerika’ya dönmüştü.