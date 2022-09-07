07 Eylül 2022 Çarşamba, 01:13

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi. Konser, Tiran Belediyesi himayesinde, kentin "2022 Avrupa Gençlik Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla ve eylülde başlayan İngiliz Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

İskenderbey Meydanı'ndaki konseri binlerce kişi izledi. Rita Ora, sahne performansıyla göz doldurdu.

Arnavutluk programı kapsamında bazı görüşme ve etkinliklere de katılan Ora'ya, sanat yoluyla sanatsal ve insani değerlerin yüceltilmesine sağladığı katkı nedeniyle Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından "Naim Frasheri" ödülü verildi.

Tiran, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Konseyi Gençlik Konseyi temsilcilerinden oluşan jüri tarafından "2022 Avrupa Gençlik Başkenti" ilan edilmişti.