Konser sırasında fenalaşan ünlü şarkıcı Bin Valencia hayatını kaybetti

04 Ekim 2022 Salı, 11:06

Arjantinli rockçı Bin Valencia konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Bin Valencia'nın kurduğu Sirio grubunda eşi ve çocukları da vardı.

Medyatava'nın haberine göre, Almaferte grubunun eski davulcusu Bin Valencia, yeni grubu Sirio ile La Quadra Rock Club'da verdiği konser verdiği sırada yaşamını yitirdi.

'KALP KRİZİ' İDDİASI

Valencia'nın ölüm nedeni açıklanmadı. Ancak meslektaşları, kalp krizi geçirdiği yorumunda bulundu. Ölüm nedeni otopsisinin ardından netleşecek.

2011'de kurulan ve 2016'da dağılan Almafuerte grubunun davulcusu olarak tanınan Bin Valencia, daha sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte Sirio grubunu kurmuştu.