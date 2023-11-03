Hakan Ayık kimdir, nereli? Comanchero suç örgütü nedir?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:25

İçişleri Bakanlığı, Avustralya’da uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla aranan, Komançero organize suç örgütünün kaçak lideri Hakan Ayık ve diğer 36 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Uluslararası organize suç çetesi ABD ve Yeni Zelanda makamları tarafından da soruşturuluyordu.

HAKAN AYIK KİMDİR?

Hakan Ayık, 31 Ocak 1979 tarihinde Avustralya'da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. James Cook Erkek Teknoloji Lisesi'nde okudu. Hakan Ayık'ın babası o gençken öldü ve birçok aile üyesi uyuşturucu sorunu yaşadı. Bir suç örgütü olan Comanchero Motosiklet Kulübü'ne katıldı. 2000'li yıllara gelindiğince Ayık büyük bir suç imparatorluğunu yönetiyordu. Sidney ve Canberra'da karaoke barları ve genelevlerin mülkiyetini elinde tutuyordu . 2010 yılında Ayık, sosyal medyada yaşam tarzını sergileyerek 'Facebook gangsteri' olarak tanındı.

Avustralya medyasında o dönem gösterilen videolarda Ayık, 300 bin dolarlık bir spor araba kullanıyor, elmaslı bir saat takıyor ve suç dünyasındaki kariyerine atıfta bulunan şarkılar çalıyordu.

Avustralya Polisi, 2010’da bir eroin sevkiyatı nedeniyle Ayık’ın suç ortaklarını gözaltına aldı. Ayık, Hong Kong’a yaptığı seyahatten geri dönmeyince, Interpol bülteniyle aranmaya başlandı.

Kuzey Kıbrıs’ta bir süre tutuklu kaldı, ancak kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu ve o zamandan bu yana Avustralya’nın en çok arananlar listesindeydi.

Avustralya Polisi, Ayık’ın yasa dışı faaliyetlerine ülke dışında yaşarken de devam ettiğini ve bazı suç ortaklarının yakalandığını belirtti.

Hatta Avustralya medyası 2021’de “Avustralya karteli” olarak bilinen ve birlikte çalışarak ülkeye her yıl 1,5 milyar dolar değerinde uyuşturucu sokan üst düzey organize suç liderlerinden biri olduğunu iddia etmişti.

Avustralya basını o dönem Ayık'ı Türkiye’de bulmuş ve servetini çeşitli işlere ve lüks semtlerdeki iki eve yatırdığını iddia etmişti.

Hakan Reis adını alan Ayık’ın Avustralya vatandaşlığını reddettiği, Hollandalı bir kadınla evlendiği ve iki çocuğu olduğu kaydedilmişti. Ayık’ın İstanbul’da Şişli semtinde bulunan Kings Cross otelinin de sahibi olduğu belirtiliyordu.

Avustralya’da “Facebook gangsteri” adıyla da bilinen Ayık, 10 yıldan uzun süredir “büyük miktarlarda uyuşturucu tedariki” suçlamasıyla, Avustralya‘nın New South Wales eyaletinin en çok arananlar listesineydi.

Amerikan Soruşturma Bürosu FBI daha sonra soyadını “Reis” diye değiştirdiği belirtilen Ayık’ın, FBI’ın yönettiği bir telefon uygulamasını kullanarak ve hatta organize suç örgütlerine pazarlayarak, iki yıl önce istemeden yüzlerce zanlının yakalanmasına yardımcı olduğunu söylüyordu.

COMANCHERO SUÇ ÖRGÜTÜ

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden, Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero sınır aşan silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlendi.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.

Suç örgütünün elebaşlarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etti.

Çete elebaşının, Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Suç örgütünün küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki, mal varlığı kapsamında banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 39 şüpheli yakalandı.

"Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığı, adliye ve MASAK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini kutladı.

Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

COMANCHERO NE DEMEK?

"Comanchero," İspanyolca kökenli bir kavramdır ve genellikle Amerika'nın güneybatısındaki sınır bölgelerinde kullanılır. Bu terim, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru, Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır bölgelerinde faaliyet gösteren bir grup kişiyi tanımlamak için kullanılırdı. Comanchero'lar, ticaret ve kaçakçılık yoluyla ticaret yapar, özellikle kürk ve hayvan ticaretiyle uğraşırlardı. Comanchero'lar, Comanche Kızılderilileri ile işbirliği yapar ve onlardan kürk ve diğer malları alır, ardından bu ürünleri Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçakçılık yaparak satarlardı.