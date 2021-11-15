Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:50

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Hakan Ural, taburcu olmasının ardından sunuculuğunu üstlendiği 'Neler Oluyor Hayatta' programında yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda sunucu olan Hakan Ural, koronavirüs delta varyantına yakalanması üzerine tedaviye alınmıştı. Ural, yaşadığı zor günleri şu cümlelerle ifade etti:

"Bir anda gelişti. Sürecim tomografiyle başladı. Kanımda ayrıca yükek derecede enfeksiyon çıktı. Akabinde oksijen takviyesi yapıldı. Hastanede altı gün kaldım, bana iki gün gibi geldi."

16 gün süren tedavi döneminin ardından zorlu süreci atlattığını belirten Ural, "Yaşadığıma kendim de inanamıyorum" dedi.

"BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Hastanenin bahçesinde bol bol güneşlendiğini ifade eden Ural, "Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kortizon alıyorum. Stokin fırtınası denen koronavirüs hastalarının yedinci günde yaşadığı hastalığı geçirdim. Ya yoğun bakımlık olacaktım ya da iyileşecektim.Bu süreç duygusal anlamda genişlememe, hayata daha anlamlı bakmama neden oldu. Çok kıymet verdiğim insanlar hiç yanımdan ayrılmadı. Onların değerini bu süreçda daha iyi anladım" diye konuştu.