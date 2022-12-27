Hakan Ural’dan 'U dönüşü' eleştirilerine yanıt: 'La oğlum sabaha kadar dans!'

Canlı yayında Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” diyen, ancak rejiden gelen uyarı sonrası hızla sözlerini geri alan Hakan Ural, gelen 'U dönüşü' eleştirilerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 09:32
Hakan Ural’dan 'U dönüşü' eleştirilerine yanıt: 'La oğlum sabaha kadar dans!'
Abone Ol google-news

Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Neler Oluyor Hayatta' programı, bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen Hakan Ural'ın gafıyla gündeme gelmişti.

Ural, canlı yayaında Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşmuştu. Ünlü yorumcu, "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" demişti.

"10 TANE ALMAK LAZIM"

Ardından rejiden Ural'a "Demirören'den sonra sistem çok değişti" açıklaması gelmişti.

Ural, piyangonun Demirören Grubu'nda olduğunun hatırlatılması üzerine, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuşmuştu.

'U DÖNÜŞÜ' HABERLERİNE SERT ÇIKTI

Ural, son olarak kendisine yöneltilen eleştirilere yine canlı yayında yanıt verdi. 

“Oğlum ben sizin tillahınıza yapmam U dönüşü" diyen Ural, şöyle konuştu:

"Ya benden U dönüşü olacak. Kendinize şunu sorun. Hayatları yalakalıkla geçmiş. Sizden cacık olmaz. La oğlum sabaha kadar dans. Çok zıplatıyorsun diyorlar. Zıplayacaksınız. Size daha çok spor yaptıracağım."


Hakan Ural Demirören Demirören Grubu Demirören Holding Yıldırım Demirören Demirören Medya Grubu milli piyango

En Çok Okunan Haberler