Hakan Ural’dan 'U dönüşü' eleştirilerine yanıt: 'La oğlum sabaha kadar dans!'

27 Aralık 2022 Salı, 09:32

Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Neler Oluyor Hayatta' programı, bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen Hakan Ural'ın gafıyla gündeme gelmişti.

Ural, canlı yayaında Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşmuştu. Ünlü yorumcu, "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" demişti.

"10 TANE ALMAK LAZIM"

Ardından rejiden Ural'a "Demirören'den sonra sistem çok değişti" açıklaması gelmişti.

Ural, piyangonun Demirören Grubu'nda olduğunun hatırlatılması üzerine, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuşmuştu.

'U DÖNÜŞÜ' HABERLERİNE SERT ÇIKTI

Ural, son olarak kendisine yöneltilen eleştirilere yine canlı yayında yanıt verdi.

“Oğlum ben sizin tillahınıza yapmam U dönüşü" diyen Ural, şöyle konuştu:

"Ya benden U dönüşü olacak. Kendinize şunu sorun. Hayatları yalakalıkla geçmiş. Sizden cacık olmaz. La oğlum sabaha kadar dans. Çok zıplatıyorsun diyorlar. Zıplayacaksınız. Size daha çok spor yaptıracağım."