Demirören'in kanalında Milli Piyango'yu eleştiren Hakan Ural'dan ışık hızıyla 'U dönüşü'

23 Aralık 2022 Cuma, 12:50

Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Neler Oluyor Hayatta' programı, bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen Hakan Ural'ın gafıyla gündeme geldi. Programda doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlı yerine, Hilal Özdemir Babacan Hakan Ural'a eşlik ediyor.

Ural, canlı yayaında Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuştu. Ünlü yorumcu, "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" dedi.

"10 TANE ALMAK LAZIM"

Ardından rejiden Ural'a "Demirören'den sonra sistem çok değişti" açıklaması geldi.

Ural, piyangonun Demirören Grubu'nda olduğunun hatırlatılması üzerine, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuştu.