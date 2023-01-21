'Ben devletin yalakasıyım' diyen Hakan Ural yine mağduriyet yarattı
Çevre Bakanlığı tarafından söyleşi vereceği açıklandıktan sonra tepkilerin hedefi olan Hakan Ural, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” açıklamasında bulundu. Ural, daha önce de "Erdoğan’ı sevdiğim için sektör bana tavır aldı. Başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" demişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Çevre ve Medya Üzerine” konu başlıklı söyleyişine konuşmacı olarak çağırılan Hakan Ural, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.
“AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİK”
Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ isimli programda yorumculuk yapan ve iktidara yakın çıkışlarıyla gündeme gelen Ural, bakanlık çalışanlarının da “Kendimizi aşağılanmış hissettik” diyerek tepki gösterdiği konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar.”
“HAKAN URAL KİM Kİ?”
Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, dört yılda 125 bin tweet ile linç şampiyonu olduğunu belirten Ural, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna”
Yıllara dayanan kariyerinin pek çok kişide olmadığını söyleyen Ural, “Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor” dedi.
İLK İSYANI DEĞİL
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiği için dizi ve film sektörünün kendisine tavır aldığını söyleyen Hakan Ural, daha önce de “Başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu. Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan… Topunuz gelin.” demişti.
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