Hakan'dan beklenmeyen itiraf... Acun Ilıcalı kararını açıkladı!
Survivor All Star'da Hakan ve Acun Ilıcalı'nın konuşması merak edilmişti. Bugün yayımlanan bölümde Hakan'ın diskalifiye olup olmayacağı belli oldu. Acun Ilıcalı, Hakan konusunda kararını açıkladı...
Acun Ilıcalı bugünkü konseyde yapılan oylamada seyirciler tarafından verilen karara göre takımların eşit olmadığını düşündüğünü söyledi. Seyirciler kırmızı takımı yüzde 10 gibi bir farkla daha güçlü buldu.
HAKAN'DAN OLAY İTİRAF!
Dans yarışmasını kazanan yarışmacıların katıldığı Rio ödülünde kırmızı takım yarışmacılarından Hakan'dan beklenmeyen bir hareket geldi. Acun Ilıcalı ve yarışmacı Hakan'ın konuşmasının ardından her şey açığa çıktı. Hakan ödül günü ailesine ulaşmak için bir çaba sarf ettiğini ve kısmen başarılı olduğu itiraf etti.
Acun Ilıcalı, "Hakan benim en yakın olduğum iki üç yarışmacıdan biridir ama ayrı bir konu yakınlık samimiyet. Fırsat eşitiszliği olduğu zaman da yarışmacılarımız yanında olmak zorundayız." dedi.
KARARI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Rio ödülünde iletişim ihlali yaparak eşi ile iletişime geçen Hakan'a yaptırım uygulayacağını söyledi. Verilen karar göre Hakan iki ödül ve ilk iletişim ödülünden men edildi.
ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Gergin geçen konseyin ardından yapılan oylamada ilk 7 oyun 7'si de Hakan'a çıkınca ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Hakan oldu.
HAKAN ATEŞ PÜSKÜRTTÜ
Yarın yayaımlanacak olan bölümde Hakan, arkadaşlarından birinin onu ele vermiş olabileceğini açıkladı. Bölümün ilerleyen zamanlarında Ogeday ve Hakan arasında yaşanan kavganın sebebi bu konu olabilir mi bilinmiyor.
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