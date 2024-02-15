Survivor All Star'da ödül oyununda açık ara fark yaşandı! İşte Survivor All Star son olaylar...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:57

Güncelleme: 15.02.2024 - 00:57

Survivor All Star 2024'te konsey sonrası 4. eleme adayı olan Aleyna Kalaycıoğlu, bazı arkadaşlarının onun adını yazmasına şaşırdığını ve ihanete uğradığını ifade etti. Kalaycıoğlu, "Buraya gelmeden çok sevdiğim birlikte yol yürüdüğüm menejerim bana demişti ki herkesi geç Merve'ye çok dikkat et demişti." sözlerini dile getirdi. Pınar Saka, konseyde Nagihan ve Nefise'nin isimlerinin çıkmasına şaşırmadıklarını söyledi. Aysu Keskin kendini düelloya hazırladığını belirtti. İşte heyecan dolu yarışmadan ayrıntılar...

"MERVE'YE ÇOK DİKKAT ET DEMİŞTİ"

Aleyna Kalaycıoğlu, "Darmaduman bir konsey geçirdim diyebilirim. Tam anlamıyla kardeş dediklerimiz kalleş çıktı cümlesi var ya onu yaşadığım bir konseydi açıkçası. Kimseye beni neden yazdı diye kızmıyorum. Herkesin kendi görüşü herkes kendi istediğini yazar ama beni en çok şaşırtan Merve oldu açıkçası. Buraya gelmeden çok sevdiğim birlikte yol yürüdüğüm menejerim bana demişti ki herkesi geç Merve'ye çok dikkat et demişti. Merve çünkü senin yakınında gibi görünüp senden bir anda karşıya geçebilir ve ruhun bile anlamaz demişti. Bende buraya kimse ile ön yargılı gelmedim aslında Merve'yle çok iyi olmama rağmen Merve'nin konseyde beni yazması beni inanılmaz şaşırttı. Merve çok tehlikeli çünkü insanın bir rengi olur aslında ya siyahtır ya beyazdır. Merve ikisini de kabul etmeyen tarafta" sözlerini dile getirdi.

"BİZ GİZEM'İ YAZDIK"

Konsey hakkında değerlendirmede bulunan Pınar Saka ise, "Biz açıkçası Nagihan ile Nefise'nin adının çıkmasına şaşırmadık. O kadar az çıkmasına şaşırdık. Aleyna bende, Nefise de, Nagihan da, sorunlar yaşamış olmamıza rağmen takım açısından Gizem'in Aleyna'dan daha az performansı olduğunu düşündüğümüz için biz Gizem'i yazdık."

AYSU KENDİNİ DÜELLOYA HAZIRLIYOR

Aysu Keskin, "Önümde beni bekleyen bir düello var. Bu düelloda Aleyna ile eşleştim. Aleyna'nın ilk tecrübesi olacak. Belki biraz stres yapabilir bilemiyorum. Aleyna aslında hızlı ve atışları güçlü bir yarışmacı. Nilay için, beni sevenler için, ailem için, o düelloda varımı yokumu ortaya koyup bir an önce kendi takıma geri dönmek istiyorum" dedi.

ATAKAN İLE OGEDAY ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ogeday Girişken ve Çağan Atakan Arslan arkadaşlıklarının verdiği samimiyetle oyun esnasında birbirlerine sürekli laf atıyorlar. Ödül oyununda da Atakan, "Ben bedavadan attığım golleri tabelaya yazmıyorum" dedi. Ogeday da, "Nefeslen kelimeleri cümleleri doğru kur." söyleminde bulundu. Ogeday'ın kazandığı maçları saydığını ifade eden Atakan, "Ben mesela yeni geldim. Bak sayıyorsun 3 oldu. Sen gelseydin saymazdım. Şimdi sana 5 avans daha veriyorum sen 3'sün, 8 ol. Muhasebeye devam. Arada patronlar çıraklarına avans verir " dedi. Ogeday da, "O zaman bende sana öğleden sonra tatil veriyorum. İzne çıkabilirsin" yanıtı verdi.