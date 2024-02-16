Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı'dan 'Hakan Hatipoğlu' açıklaması... Rio ödülünde ailesini mi aradı?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:08

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:09

Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor.

Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan olayıydı.

Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog ise 'İkinci Seda Vukuatı mı' dedirtti.

HAKAN HATİPOĞLU AİLESİNİ Mİ ARADI?

Tıpkı Seda vukuatına benzer bir olay yaşanacağının sinyallerini veren yeni fragmanda olaylar bitmiyor. Yeni bölüm fragmanında özellikle Hakan Hatipoğlu ile Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog ilgi çekti.

Ilıcalı'nın Hatipoğlu'na "Sever misin iletişim ödüllerini?" diye sormasıyla başlayan ilginç diyalog, "Çok oldu mu ailenle konuşmayalı?" sorusu ile devam ediyor.

Hatipoğlu'nun yüzündeki ifade bir şeylerin yolunda gitmediğini kanıtlar nitelikte olsa da Acun Ilıcalı sorularına devam ediyor.

Ilıcalı'nın "Güzel ödül kazanmışsın maşallah, riske giriyorsan negatif tarafını da göze alacaksın" cümleleri Hakan Hatipoğlu'nu resmen dumur ediyor.

Tüm konseyi şoke eden bu diyaloglar akıllara "Hakan Hatipoğlu Rio ödülünde ailesini mi aradı?" sorusunu getiriyor.

İşte Survivor'ın yeni bölüm fragmanı...