'Cübbeli'den 'Tarkan' çıkışı: 'Tamamen sokak lafları'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 09:40

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.

“TAMAMEN SOKAK LAFLARI”

‘Geççek’ Türkiye gündemindeki başlıklar arasına yerleşirken, konuya ilişkin bir yorum da 'Cübbeli Ahmet' diye tanınan ve iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü’den geldi.

TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programının konuğu olan Ünlü, Tarkan'ın yayına giren 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

Ünlü, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahsetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?" dedi.

"Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak" ifadelerini kullandı.

"BENİ HDP HİÇ SAHİPLENMEDİ”

Cübbeli Ahmet ayrıca, “Ben de o kadar laf söylüyorum beni HDP hiç sahiplenmedi, seni sahiplendi. Yerli ve Milli bir iktidarı yıkmak istemek neden, Türkiye bölünmesin” şeklinde konuştu.

“ŞARKI, DÖNEMSEL OLARAK MANİDAR”

‘Dolar bulunur, vatan bulunmaz’ diyen ‘Cübbeli’, şarkının sürecine dair Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları çıkışını hatırlatarak, "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" dedi.

İDAM ÇIKIŞI: ‘BUNLARI SULTANAHMET’TE SALLANDIRACAKSIN’

Ünlü, Ertan Özyiğit'in moderatörlüğündeki programın devamında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. ‘Cübbeli’, kadın cinayetleri ile ilgili konuşarak, "Sultanahmet Meydanı’nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah’ın emridir" dedi.





Ünlü, şunları söyledi;

“İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. E biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları kesiyorlar, öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi gerekiyor. Hatta öldürürse idam getirilsin. Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultanahmet Meydanı’nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah’ın emridir.”



