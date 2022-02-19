Gülben Ergen'den 'Tarkan' paylaşımı: 'Beğeneni, eleştireni, hepsi haftaya ezberlemiş olur'
Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek', Türkiye gündeminde olmayı sürdürüyor. Son olarak şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, 'Geççek' üzerinden iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ergen, "Özetle herkes Tarkan’ı ve müziğini konuşuyor. Üretim ve müzik konuşuluyor" dedi.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı
Geççek, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da
paylaşılan ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre
sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye
gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar
taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın
isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü
isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.
GÜLBEN ERGEN'DEN TARKAN'A DESTEK
Şarkı gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir paylaşım da şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'den geldi. Sosyal medya hesabından #Geççek etiketiyle bir paylaşımda bulunan Ergen, iktidar kanadından hedef alınan Tarkan'a destek verdi.
Ergen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Özetle herkes Tarkan’ı ve müziğini konuşuyor. Üretim ve
Müzik konuşuluyor. Beğeneni, eleştireni hepsi haftaya ezberlemiş olur. #Geççek
yolu açık olsun. #TarkanGeççek”
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