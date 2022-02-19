Gülben Ergen'den 'Tarkan' paylaşımı: 'Beğeneni, eleştireni, hepsi haftaya ezberlemiş olur'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 09:19

Ünlü sanatçı Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da paylaşılan ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.

GÜLBEN ERGEN'DEN TARKAN'A DESTEK

Şarkı gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir paylaşım da şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'den geldi. Sosyal medya hesabından #Geççek etiketiyle bir paylaşımda bulunan Ergen, iktidar kanadından hedef alınan Tarkan'a destek verdi.

Ergen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Özetle herkes Tarkan’ı ve müziğini konuşuyor. Üretim ve Müzik konuşuluyor. Beğeneni, eleştireni hepsi haftaya ezberlemiş olur. #Geççek yolu açık olsun. #TarkanGeççek”