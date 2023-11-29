Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:05

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:05

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.

Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Soruşturmanın ardından takipçilerinden gelen sorulara isyan eden Özlem Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını evinde çocuklarıyla zaman geçirdiğini söyledi.

HAKLARINDA 4 SUÇLAMA VAR

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖZLEM ÖZ: BANA SORU SORMAYIN

Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etti.

Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü.

KENDİLERİNİ SAVUNMUŞLARDI

2 hafta önce açıklama yapan çift, "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" demişti.