Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz sessizliğini bozdu
Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Takipçilerinden gelen soruların ardından isyan eden Özlem Öz sessizliğini bozdu.
Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve
Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen
ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar
Öz çiftine çevrilmişti.
Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme
soruşturmaya dönüştü. Soruşturmanın ardından takipçilerinden gelen sorulara
isyan eden Özlem Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını evinde çocuklarıyla
zaman geçirdiğini söyledi.
HAKLARINDA 4 SUÇLAMA VAR
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından
birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.
Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya
fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde
yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde
Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik",
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin
gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa
muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı.
ÖZLEM ÖZ: BANA SORU SORMAYIN
Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan
Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etti.
Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini
söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda
çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından
yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var'
diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi
sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda
haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da
avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili
açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini
kullandı.
NE OLMUŞTU?
Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli
hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin
Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy
isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü.
KENDİLERİNİ SAVUNMUŞLARDI
2 hafta önce açıklama yapan çift, "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" demişti.
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