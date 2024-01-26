Haldun Dormen ödülünü evinde aldı: 'Seneye törendeyim'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:30

Engelsiz Yaşam Vakfı geçtiğimiz hafta geleneksel olarak her yıl düzenlediği "14.Yılın En İyileri Ödül Töreni"ni Wow İstanbul Hotel’de düzenlemişti. Ödül töreninde meslek hayatlarını başarılarla geçiren önemli isimlere "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" verildi.

Törende Coşkun Sabah, Yasemin Yalçın, psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek sahneye çıkarak ödüllerini aldılar. Ödülünü almaya gelemeyen tek isim ise tiyatro dünyasının duayen ismi Haldun Dormen idi. Bu yıl nisan ayında 95 inci yaşını kutlamaya hazırlanan ünlü sanatçı, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” ödülünü evinde aldı.

Kendisini evinde ziyaret eden Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan vakıf genel sekreteri Tayyar Işıksaçan ve muhasip üye Arif Işık büyük ustayı ziyaret ederek "Onur Ödülü"nü kendisine takdim ettiler. Törene katılmadığı üzgün olduğunu belirten Haldun Dormen "Engelsiz Yaşam Vakfı’nı takip ediyorum. Önemli ve başarılı işlere imza atıyorlar. Gelecek yıl ki ödül törenine katılacağımı şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim" dedi.