Halıdaki kahve lekelerinden kurtulmak için bu yöntemi deneyin. Kesin çözüm...

Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:30

Güncelleme: 23.07.2023 - 23:30

Sirke, halılardaki birçok lekeden kurtulmak için etkili bir doğal temizleyicidir. Sirke, asetik asit içerdiğinden, lekeleri parçalayabilir ve çıkarabilir. Sirke ile halılardaki lekeleri çıkarmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Lekeli bölgeyi temiz, kuru bir bezle kurulayın.

Bir sprey şişesine yarım bardak sirke ve yarım bardak su ekleyin.

Sprey şişesini lekeli bölgeye püskürtün.

Lekeli bölgeyi bir fırça ile fırçalayın.

Lekeli bölgeyi temiz, kuru bir bezle kurulayın.

Sirke ile halılardaki aşağıdaki lekeleri çıkarabilirsiniz:

- Çay lekeleri

- Kahve lekeleri

- Meyve suyu lekeleri

- Çikolata lekeleri

- Yağ lekeleri

- Kan lekeleri

- Ter lekeleri

- Tütün lekeleri

- Evcil hayvan lekeleri

Sirke ile halılardaki lekeleri çıkarmak için, sirkeyi doğrudan lekeli bölgeye uygulamaktan kaçının. Sirke, halıya zarar verebilir. Sirkeyi suyla seyrelttikten sonra uygulayın. Sirke ile halıdaki lekeleri temizledikten sonra, halıyı iyice kurulayın. Islak halı, küf ve mantar oluşumuna neden olabilir.

BEYAZ SİRKE TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK NASIL KULLANILIR?

haber7.com sitesindeki içeriğe göre; beyaz sirkenin hangi alanlarda temizlik malzemesi olarak kullanılacağı ve kullanılmasının sakıncalı olduğu yüzeyler ile ilgili bilgi verilmiştir.

Gıda Temizliği: Taze meyve ve sebzeleri kimyasal ilaçlardan, toz, böcek ve kirden arındırmak için beyaz sirke en ideal seçenektir. Sebzeleri ve meyveleri elde yıkadıktan sonra sirkeli suda yaklaşık 15 – 20 dakika bekletiniz.

Ütü Temizliği: Zararlı mikroorganizmaların ortadan kalkmasını sağlayan beyaz sirke ütü temizliği konusunda da oldukça faydalıdır.

Bulaşık: Beyaz sirke bulaşık makinesi içerine eklenerek bulaşıkların daha iyi bir şekilde temizlenmesini sağlar.



Leke Temizleme: Beyaz sirke ve kabartma tozunu karıştırın, halınızdaki lekeyi ovmak için onları kullanın. Halınız yeni alınmış gibi gözükecek.



Klima: Klimaların filtrelerini de temizlemek için en uygun ürün beyaz sirkedir. Ayrıca beyaz sirke, filtrelerde oluşan bakterileri öldürür.

Çamaşır Temizliği: Eğer çamaşır makinenizi temizlemek istiyorsanız deterjan gözüne bir bardak beyaz sirke koyun ve boş bir şekilde çalıştırın.

Sürahi ve Vazolar: Bir kabın yarısı su, diğer yarısı sirke ile doldurulur. İçerisine sürahi ya da vazonuzu koyabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 5 saat bekleyen eşyalarınız pırıl pırıl olacaklar.



Mücevherler: Küçük bir kutuya doldurduğunuz sirkenin içine altın / gümüş mücevherlerinizi yerleştirin. O şekilde 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra da fırçalayarak, yumuşak bir bezle kurulayın. Her mücevher tipi için sirke önerilmemektedir.

BEYAZ SİRKE NERELERDE KULLANILMASI SAKINCALIDIR?

Mermer tezgahlarda, cilalı ahşap yüzeylerde, alüminyum ve döküm tencerelerde ve tavalarda beyaz sirke kullanılmaz. Ayrıca çamaşır suyu ve tuz ruhu ile birlikte kullanılmamalıdır.