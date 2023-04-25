Halıdan çay lekesini temizliyor.. Yıkamacıya gitmeden pırıl pırıl olacak

Yayınlanma: 25.04.2023 - 22:54

Güncelleme: 25.04.2023 - 22:54

Zaman zaman halı üzerine çay, kahve, meyve suyu döktüğünüz olmuştur. Bu tatlı sakarlıklar halınızda ufak veya büyük lekelere neden olabilir. Şimdi sizlere sunacağımız bu içerikte halınızdaki çay veya kahve lekelerini yok edecek kesin çözüm etkili bilgiler yer alıyor.

Halınıza çay döküldüğünde öncelikle halınızın dokusu için uygun talimatlar olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Kaliteli halıların birçoğu bu talimatlara sahiptir ancak merak etmeyin bunun haricinde de halınıza zarar vermeden yapabileceğiniz doğal yöntemler var.

HALIDAKİ ÇAY LEKESİNİ GEÇİREN YÖNTEM

Posta'da yer alan içerikte; Halıdaki çay veya kahve lekesini geçiren yöntem paylaşıldı. Tamamen doğal olan bu yöntem herkesin işini kolaylaştıracak.

Bir kabın içerisine ılık su koyun. Suya çeyrek limon suyu ve çok az mutfak deterjanı ekleyin. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra temizlik süngerini karışıma batırın. Yalnız süngerde olan fazla suyu sıkmayı unutmayın. Hafifçe lekenin dışından merkezine doğru süngerle silin. Temizlendiğini görene kadar devam edin. Sildiğiniz alanı temiz suyla durulayın.

Eğer hâlâ leke varsa temizleme ve durulama işlemini tekrarlayın. Temizlik ve durulama sırasında fazla suyu aldırmak için yanınızda temiz kuru bez bulundurmayı unutmayın. Tüm işlemlerin sonunda halıyı kurumaya bırakın.



