'Kral Kaybederse' dizisi ile ilgili yeni karar
Ünlü psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Kral Kaybederse' isimli kitabının dizisinin çekilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Ünlü psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse eseri ilk olarak O3 Medya Erkan Petekkaya için 2017 yılında yazdırmış ancak senaryo istenen şekilde çıkmayınca proje rafa kaldırılmıştı.
Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu, Onur Güvenatam'la OGM Pictures'a ortak olduktan sonra yeniden raftan indirildi. Rol Kenan İmirzalıoğlu'na sunuldu. Ünlü oyuncu o dönem ekrana dizi yapmak istemedi.
Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ OGM Pictures'la anlaştı. Tatlıtuğ'a sunulan projeler arasında Kral Kaybederse de vardı. Dizi Masumlar Apartmanı'nın senaristleri tarafından yazılmaya başlandı. Yönetmen Çağrı Lostuvalı da dizi için beklemeye başladı. Ancak çıkan senaryo Kıvanç Tatlıtuğ’un içine sinmedi. Tatlıtuğ diziden ayrıldı.
Gözler bu sırada OGM Pictures’la anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu'na çevrildi.
Ancak dizinin senaryosu üzerinde çalışmalar devam ettiği için oyuncuya teklif gitmedi.
Budayıcıoğlu imzası taşıyan diziye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
PROJE SENEYE ERTLENDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV ile içerik anlaşması yapan yapımcı Onur Güvenatam kanalla beraber Kral Kaybederse projesini seneye erteledi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- 'Aday konuşmayın'
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Tüm yurdu esir alacak...
- Atalay 'kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi