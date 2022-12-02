'Kral Kaybederse' dizisi ile ilgili yeni karar

02 Aralık 2022 Cuma, 15:13

Ünlü psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse eseri ilk olarak O3 Medya Erkan Petekkaya için 2017 yılında yazdırmış ancak senaryo istenen şekilde çıkmayınca proje rafa kaldırılmıştı.

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu, Onur Güvenatam'la OGM Pictures'a ortak olduktan sonra yeniden raftan indirildi. Rol Kenan İmirzalıoğlu'na sunuldu. Ünlü oyuncu o dönem ekrana dizi yapmak istemedi.

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ OGM Pictures'la anlaştı. Tatlıtuğ'a sunulan projeler arasında Kral Kaybederse de vardı. Dizi Masumlar Apartmanı'nın senaristleri tarafından yazılmaya başlandı. Yönetmen Çağrı Lostuvalı da dizi için beklemeye başladı. Ancak çıkan senaryo Kıvanç Tatlıtuğ’un içine sinmedi. Tatlıtuğ diziden ayrıldı.

Gözler bu sırada OGM Pictures’la anlaşma yapan Uraz Kaygılaroğlu'na çevrildi.

Ancak dizinin senaryosu üzerinde çalışmalar devam ettiği için oyuncuya teklif gitmedi.

Budayıcıoğlu imzası taşıyan diziye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

PROJE SENEYE ERTLENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV ile içerik anlaşması yapan yapımcı Onur Güvenatam kanalla beraber Kral Kaybederse projesini seneye erteledi.