U2'nin solisti Bono kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
U2'nun solisti Bono, kuzeni olarak bildiği kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. U2'nin solisti Bono kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Bono, 10 Mayıs 1960 tarihinde İrlanda'da doğdu. Gerçek ismi Paul David Hewson'dır. 1976 yılında arkadaşalrı ile beraber U2 grubunu kurdu. Bono, etkileyici vokal tarzı ve şarkı sözleri ile ile kısa sürede grubun soliati olarak kendini kanıtladı. Yazdığı şarkı özleri sıklıkla sosyal ve politik temalıydı. Müziğinin yanı sıra Bono, hem U2 aracılığıyla hem de bireysel olarak bir aktivisttir. başta Afrika olmak üzere, dünyadaki yoksul insanların sayısını azaltmak gibi sosyal projelere de imza attı.
2005 yılında Time Dergisi tarafından "Yılın Adamı" seçildi, İngiltere hükûmeti tarafından şövalye ilan edildi, ve "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı listesinde 32. sırada yer aldı.
Zenginlerin dergisi olarak bilinen Amerikan merkezli Forbes'a 2006 yılının Ağustos ayında ortak oldu. Bono'nun Forbes'a, kurulan Elevation adlı yatırım şirketi aracılığıyla ortak olduğu belirtildi.
BONO'NUN EŞİ KİMDİR?
Bono 1982 yılında Ali Hewson ile evlendi. Çiftin 4 çocukları var.
BONO'NUN AİLESİ
Bono'nun annesi, müzisyen henüz 14 yaşındayken 1974'te öldü. Babası yıllar sonra 2001'de öldü. Bono, daha önce verdiği bir röportaj SIRASINDA üvey kardeşi olduğunu açıklamış ve gerçeği babasının ölümünden 1 yıl önce öğrendiğini belirtmişti. Bono bu kez üvey kardeşinin, yıllarca kuzerni olarak tanıdığı Scott Rankin olduğunu açıkladı.
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