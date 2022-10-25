Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan neden hayatını kaybetti?
Ünlü aktör Leslie Jordan hayatını kaybetti. Peki, Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan ne zaman, nasıl öldü?
Emmy ödüllü ünlü komedyen Leslie Jordan hayatını kaybetti. Başarılı aktörün ölümü sevenlerini yasa boğdu.
LESLİE JORDAN KİMDİR?
Amerikalı aktör, 29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde doğdu. Kentucky Üniversitesi'nde eğitim gören başaralı komedyen, kariyer hayatını oyunculuk, yazarlık ve şarkıcılık üzerine kurdu. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadığı birkaç karakterle tanınan aktör, dünyada hatırı sayılır bir hayran topluluğuna sahip oldu. 2006 yılında Will & Grace'deki rolüyle Emmy ödülünü kazandı. Koronavirüs salgını döneminde evinden çekip yayımladığı Instagram videolarıyla 5,8 milyondan fazla takipçi kazandı.
NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?
Başarılı aktör, 24 Ekim 2022 tarihinde yaşadığı talihsiz bir trafik kazasında, 67 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan polisinin verdiği haberde, Jordan'ın kullandığı otomobilinin duvara çarptığı ve olay yerinde hayata veda ettiği söylendi.
JORDAN'IN YAKININDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü komedyenin vefatının ardından bir yakını şu sözleri söyledi: “Sadece mega bir yetenek ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız biri olmakla kalmadı, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarından birinde duygusal bir sığınak sağladı''
JORDAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
- Ski Patrol
- Hero
- Missing Pieces
- Jason Goes to Hell: The Final
- Black Velvet Pantsuit
- Shoot the Moon
- Two Weeks from Sunday
- Goodbye Lover
- Hamburger Helper
- Eat Your Heart Out
- John John in the Sky
- Lost in the Pershing Point Hotel
- Sordid Lives
- The Gristle
- Farm Sluts
- Moving Alan
- Home on the Range
- Madhouse
- Sissy Frenchfry
- Watch & Learn
- Undead or Alive: A Zombedy
- Roadside Romeo
- Eating Out 3: All You Can Eat
- Rockabilly Baby
- Demonic Toys: Personal Demons
- Love Ranch
- Leslie Jordan: My Trip Down the Pink Carpet
- The Help
- Mangus!
- Hollywood to Dollywood
- Yahoo! News/Funny or Die GOP Presidential Online Internet Cyber Debate
- Southern Baptist Sissies
- Lucky Dog
- Fear, Inc.
- A Very Sordid Wedding
- The United States vs. Billie Holiday
- Strangers in a Strange Land
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi