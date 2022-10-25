Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan neden hayatını kaybetti?

25 Ekim 2022 Salı, 12:00

Emmy ödüllü ünlü komedyen Leslie Jordan hayatını kaybetti. Başarılı aktörün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

LESLİE JORDAN KİMDİR?

Amerikalı aktör, 29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde doğdu. Kentucky Üniversitesi'nde eğitim gören başaralı komedyen, kariyer hayatını oyunculuk, yazarlık ve şarkıcılık üzerine kurdu. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadığı birkaç karakterle tanınan aktör, dünyada hatırı sayılır bir hayran topluluğuna sahip oldu. 2006 yılında Will & Grace'deki rolüyle Emmy ödülünü kazandı. Koronavirüs salgını döneminde evinden çekip yayımladığı Instagram videolarıyla 5,8 milyondan fazla takipçi kazandı.

NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Başarılı aktör, 24 Ekim 2022 tarihinde yaşadığı talihsiz bir trafik kazasında, 67 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan polisinin verdiği haberde, Jordan'ın kullandığı otomobilinin duvara çarptığı ve olay yerinde hayata veda ettiği söylendi.

JORDAN'IN YAKININDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü komedyenin vefatının ardından bir yakını şu sözleri söyledi: “Sadece mega bir yetenek ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız biri olmakla kalmadı, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarından birinde duygusal bir sığınak sağladı''

JORDAN'IN OYNADIĞI FİLMLER