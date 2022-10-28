Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan cenaze tepkisi: Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler

Yazar Ümit Kıvanç, babası Halit Kıvanç'ın cenazesinde bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini belirtti. Kıvanç, Orhan Gencebay'ın da aralarında olduğu bu isimler için "Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 10:30
Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan cenaze tepkisi: Önde saf tutup 'gözüktüler', gittiler
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Geçen salı günü hayatını kaybeden usta gazeteci Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ümit Kıvanç cenazede yaşananlarla ilgili tepkisini dile getirdi.

Cenazeye katılan bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini ve kameralara görünmeye çalıştığını belirten Kıvanç, bunlar arasında Orhan Gencebay'ın da bulunduğunu dile getirdi. Kıvanç, duruma "Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" diye tepki gösterdi. 

Ümit Kıvanç'ın paylaşımı şöyle:

"Babamın cenazesine gelip “görüntü veren” bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup “gözüktüler”, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!"

 


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