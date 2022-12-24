Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:18

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, dün akşam Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Yanıkel, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda belli olacak Yanıkel için bugün, Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Yanıkel’in ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yanıkel’in cenazesi, törenin ardından defin işlemleri için memleketi Ardahan’a gönderildi.

UĞUR YANIKEL KİMDİR?

Uğur Yanıkel, 11 Şubat 1995’te Ardahan’da doğdu. Ailesiyle İstanbul’a taşındıktan sonra ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yanıkel, lise ve üniversite yıllarında şiir yazdı, dergi çıkardı, editörlük yaptı.

2019 yılında Halk TV’de gazeteciliğe başlayan Yanıkel, kanalın TV’nin YouTube koordinatörlüğünü yapıyordu.