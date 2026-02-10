Gökyüzü, 2026 yılında nadir rastlanan ve görsel açıdan etkileyici bir doğa olayına sahne olmaya hazırlanıyor. “Ateş halkası” olarak da adlandırılan halkalı Güneş tutulması, astronomi meraklılarının ve gök olaylarını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte, tüm ayrıntılar...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

2026 yılının ilk büyük Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Halkalı (annular) tutulma türündeki bu doğa olayında Ay, Güneş’i tamamen kapatmayacak; Güneş’in çevresinde parlak bir “ateş halkası” görüntüsü oluşacak.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in önünden geçerken Dünya’ya görece daha uzak bir konumda bulunması sonucu meydana gelir. Bu durumda Ay, Güneş’in merkezini örtse bile Güneş’in dış kenarları görünür kalır ve gökyüzünde parlak bir halka görüntüsü oluşur. Bu nedenle bu gök olayı, “ateş halkası” olarak da adlandırılır.

TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulmanın halkalı evresi ağırlıklı olarak Antarktika çevresinde görülürken, kısmi tutulma bazı güney yarımküre bölgelerinden gözlemlenebilecek. Türkiye ve çevresindeki ülkeler ise bu gök olayını doğrudan izleme imkânına sahip olmayacak.

TUTULMA NEREDEN GÖRÜNECEK?

Halkalı Güneş tutulması Antarktika çevresinde gözlemlenebilecek. Arjantin, Şili, Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar’da ise tutulma kısmi olarak izlenebilecek. Bu bölgeler, tutulmanın farklı evrelerinin görülebileceği lokasyonlar arasında yer alıyor.