Haluk Bilginer başrolde: 'Baba' dizisinin tanıtım afişi yayınlandı

11 Şubat 2022 Cuma, 11:55

Show TV’nin Ay Yapım imzalı projesi "Baba", 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Başrollerinde Emin Saruhanlı rolüyle Haluk Bilginer'in ve Kadir Saruhanlı karakteriyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.

Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alacak.

Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak yer alacak.

AFİŞ PAYLAŞILDI

İddialı yapım için geri sayım sürerken; dizinin tanıtım afişi de paylaşıldı.

Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizinin adı ilk olarak 'Bir Gece Ansızın' olarak açıklanmış, son olarak dizinin adı 'Baba' olarak değiştirilmişti.

İşte 'Baba' dizisinin tanıtım afişi: