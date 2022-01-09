Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisine yeni transfer

09 Ocak 2022 Pazar, 12:23

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

KADROYA YENİ İSİM

Son olarak "Hercai" dizisiyle izleyicilerle buluşan oyuncu Ayda Aksel, Show TV ekranlarında yeni yayına başlayacak olan "Baba" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Aksel, Haluk Bilginer’in hayat vereceği Emin Saruhanlı karakterinin eşi Fazilet Saruhanlı’yı canlandıracak.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, bir ailenin dramını anlatacak olan dizide ayrıca Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alacak.

"Çukur" dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizide Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.