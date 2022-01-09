Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisine yeni transfer
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı Baba dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Kurtaş'ın kadroya dahil olduğu diziye bir isim daha eklendi. Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizinin adı ilk olarak 'Bir Gece Ansızın' olarak açıklanmış, son olarak dizinin adı 'Baba' olarak değiştirilmişti.
Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve
"Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı
Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir
ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga
Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
KADROYA YENİ İSİM
Son olarak "Hercai" dizisiyle izleyicilerle
buluşan oyuncu Ayda Aksel, Show TV ekranlarında yeni yayına başlayacak olan
"Baba" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Aksel, Haluk Bilginer’in hayat
vereceği Emin Saruhanlı karakterinin eşi Fazilet Saruhanlı’yı canlandıracak.
Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, bir ailenin dramını
anlatacak olan dizide ayrıca Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep
Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi
isimler yer alacak.
"Çukur" dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin
Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası
sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizide Haluk
Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
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