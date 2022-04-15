Haluk Bilginer başrolde: Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi geliyor
Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer alacağı 'The Turkish Detective' dizisinin hazırlıklarına başlandı. Dizi, 2023'te izleyici ile buluşacak. Günümüz İstanbul’unda geçecek olan dizinin çekimleri bu ay İstanbul’da başlayacak.
Popüler dijital yayın platformu Paramount Plus, "The Turkish Detective" dizisi hazırladığını duyurdu. Dizi, İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel tarafından yaratılan, dedektif Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman karakterlerinin yer aldığı 24 adet roman serisine dayanacak.
Shift Delete'in aktardığı habere göre, "The Turkish Detective"in başrolünde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alacak. ViacomCBS, Miramax ve Ay Yapım ortaklığıyla hazırlanan ve günümüz İstanbul’unda geçecek olan dizinin çekimleri bu ay İstanbul’da başlayacak.
Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda Müfettiş Çetin İkmen (Haluk Bilginer), Mehmet Süleyman (Ethan Kai) ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu (Yasemin Kay Allen) üçlüsünü İstanbul’un kültürüne ve tarihine dayanmakta olan suç hikâyelerini ve karakterlerin işleniş süreci işlenecek.
2023'TE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Ben Schiffer’in kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev oturuyor. Dizinin yönetici yapımcılığını ise Miramax’tan Marc Helwig ve Bill Block, Ay Yapım’dan Kerem Çatay ve Viacom International Studios’tan (VIS) Claire Sowerby-Sheppard üstleniyor.
Dizi, 2023 yılında şu anda yalnızca birkaç ülkede faaliyet gösteren Paramount+ platformunda yayınlanacak. Diğer ülkelerde ise dağıtımını Paramount Global Content Distribution üstlenecek.
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