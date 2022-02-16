Yıllar sonra ekrana dönen Haluk Bilginer, 'Baba' dizisindeki performansıyla alkış topladı
Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Baba dizisi, 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dijital platformlardaki projelerin yanı sıra yıllar sonra televizyon dizisinde yer alan Bilginer, usta oyunculuğuyla Twitter'da bir kez daha alkış topladı.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, dün akşam 1. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi.
Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisinde, Emin Saruhanlı'yı canlandıran Haluk Bilginer, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
DİZİDE OTORİTER BİR BABAYI OYNUYOR
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Dijital platformlardaki işlerinin yanı sıra yıllar sonra bir televizyon projesinde rol alan 67 yaşındaki Haluk Bilginer, dizide aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir babayı oynuyor.
NİLGÜN BELGÜN: 'HALUK HER ZAMANKİ GİBİ ŞAHANE OYNUYOR'
Diziyi izleyen usta oyuncu Nilgün Belgün, meslektaşı Bilginer'in performansı karşısında sessiz kalamadı. Twitter'dan paylaşım yapan Belgün,"Baba dizisinde sevgili Haluk Bilginer şahane oynuyor her zamanki gibi. Hikaye ilk bölümde sarıyor insanı. Yolu uzun olsun" dedi.
PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI
İlk bölümüyle geniş bir kitleye ulaşan dizide oyunculuk performansları da dikkat çekti. Ekranda adeta oyunculuk dersi veren Bilginer, kısa sürede Twitter'da gündem olurken övgü dolu yorumlar da peş peşe geldi.
İşte Haluk Bilginer için yapılan bazı paylaşımlar...
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