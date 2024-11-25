Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir ilke imza attı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:39

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:39

Usta oyuncu Haluk Bilginer, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez aday gösterildi. 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Bilginer, aynı rolle ikinci kez aday olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

New York'ta düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali kapsamında gerçekleşen basın toplantısına katılan Bilginer, büyük ilgi gördü.





Festival, her yıl Emmy Ödülleri'nden önceki hafta sonu düzenleniyor ve aday gösterilenler bu etkinlikte bir araya geliyor. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar da hayranlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.







Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi dizi kategorisinde Safir temsil ederken, Haluk Bilginer "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde ülkemizi temsil edecek. 21 ülkeden 56 adayın 14 farklı kategoride yarışacağı ödüller, 25 Kasım’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.