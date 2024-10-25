Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in buluştuğu 'Maria' filminden yeni kareler yayımlandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:34

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:51

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak görülen ve yılın en merak edilen yapımları arasında yer alan "Maria" filminden yeni kareler yayımlandı. Filmde Angelina Jolie, ünlü Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ı canlandırırken Haluk Bilginer, Callas’ın büyük aşkı olan Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yalnız yaşamını konu alan film, ABD'de 27 Ekim'de gösterime girecek ve 11 Aralık'ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Bilginer’in de yer aldığı sahneler sosyal medyada gündem oldu.

İLK TEPKİLER OLUMLU

Filmin şarkı sahnelerinde Jolie’nin kendi sesi ile Callas’ın orijinal kayıtlarının harmanlandığı öğrenildi. AwardsWatch’tan Sophia Ciminello, Jolie'nin performansı için “Maria Callas rolünde kesinlikle büyüleyici. Rolün içinde kaybolmuyor, kendini aşıyor” yorumunu yaptı.

Next Best Picture’dan Ema Sasic ise filmi "Larraín’in üçlemesini tamamladığı mükemmel bir zirve" olarak nitelendirdi. Entertainment Weekly’den Maureen Lee Lenker da “Jolie’nin güçlü bir kadını tasvir etme yeteneği performansını gerçekten etkileyici kılıyor” ifadelerini kullandı.

Jolie, daha önce 2009 yılında “The Changeling” filmiyle Oscar’a aday gösterilmiş, 2000 yılında ise “Girl, Interrupted” ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.