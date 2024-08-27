Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:42

Bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül sahiplerini belirleyecek jüri üyeleri arasında bir Türk de yer alıyor. Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, Emmy Ödülleri jürisine seçildi ve bu göreve layık görülen ilk Türk kadını oldu. Ödül töreni, 25 Kasım’da New York’ta yapılacak.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988’de İstanbul’da doğan Selin Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi’nde tiyatro bölümü başkanlığı yaptı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth ve Don Juan’ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda rol alarak kariyerine başladı. Yeninci, Vicdan dizisinde Hande karakterini canlandırdı ve 2012 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu’na katıldı. Ayrıca Ah Neriman ve Kaçın Kurası dizilerinde oynadı. Sinemada Olur Olur ve Toz Ruhu gibi filmlerde rol aldı.