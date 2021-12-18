Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu 'Baba' dizisinden ilk tanıtım
Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisinden ilk tanıtım geldi. Yayınlanan tanıtım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizinin adı ilk olarak 'Bir Gece Ansızın' olarak açıklanmıştı. Son olarak dizinin adı 'Baba' olarak değiştirildi.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Baba', sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
İLK TANITIM GELDİ
Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı bir arada görmek birçok izleyiciyi heyecanlandırdı. İki usta oyuncunun hayranları başta olmak üzere izleyiciler, ilk fragmana yönelik olumlu yorumlarda bulundu.
Kalabalık bir kadrosu olan dizide ayrıca Zeynep Tuğçe Bayat, Beril Pozam, Taner Rumeli ve Özge Özacar'ın da adının geçtiği öğrenildi.
İşte 'Baba' dizisinden ilk fragman:
"Parayla her şeyin kabuğunu alır, hiçbir şeyin çekirdeğini alamazsın!"#Baba yakında Show TV'de başlıyor. @halukbilginer_ @tolgasaritas @babatvdizi @ayyapim pic.twitter.com/fOb6XFYbq8— Show TV (@ShowTV) December 17, 2021
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