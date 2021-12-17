'How I Met Your Father' dizisinden ilk fragman geldi
How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan ve 18 Ocak 2022'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan "How I Met Your Father" dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.
Fenomen dizi 'How I Met Your Mother'ın farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan 'How I Met Your Father' dizisinden ilk fragman geldi.
Dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek.
Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak.
Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurmuştu. How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.
İşte diziden ilk fragman:
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