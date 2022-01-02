Haluk Bilginer'in başrolde olduğu 'Baba' dizisine yeni isim
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinin Kadir Saruhanlı’sı Tolga Sarıtaş'ın büyük ağabeyini Deniz Hamzaoğlu canlandıracak. Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizinin adı ilk olarak 'Bir Gece Ansızın' olarak açıklanmış, son olarak dizinin adı 'Baba' olarak değiştirilmişti.
Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Baba', sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
KADROYA YENİ İSİM
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Bayrak’ın yönetip Ekin Atalar ile Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler belli olmaya başladı. Deniz Hamzaoğlu, Kadir Saruhanlı’nın (Tolga Sarıtaş) büyük abisi Yaşar’a hayat verecek.
İLK TANITIM YAYINLANMIŞTI
Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.
Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.
Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
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