'Baba' dizisi öncesi kötü haber: Tolga Sarıtaş, koronavirüse yakalandı
Usta oyuncu Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandı. 'Baba' dizisinde Kadir Saruhanlı karakterine hayat verecek oyuncudan, sağlık durumuna ilişkin henüz bir paylaşım gelmedi.
Omicron varyantının da etkisiyle, günlük koronavirüs vakaları hızla artış gösteriyor. Özellikle son haftalarda ünlü isimlerden peş peşe Covid-19 pozitif haberleri gelmeye başladı. Son olarak bu isimlerden biri de Tolga Sarıtaş oldu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Ünlü oyuncudan, sağlık durumuna ilişkin henüz bir paylaşım gelmedi.
YENİ DİZİSİ İÇİN GÜN SAYIYOR
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Baba', sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
İLK TANITIM GELDİ
Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
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