Kadro tamamlanıyor: Haluk Bilginer'li Baba dizisine yeni transfer
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı Baba dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak Deniz Hamzaoğlu'nun kadroya dahil olduğu diziye bir isim daha eklendi. Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizinin adı ilk olarak 'Bir Gece Ansızın' olarak açıklanmış, son olarak dizinin adı 'Baba' olarak değiştirilmişti.
Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
DİZİYE YENİ TRANSFER
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Bayrak’ın yönetip Ekin Atalar ile Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler belli olmaya başladı. Diziye son olarak Hakan Kurtaş katıldı.
Geçen gün ise Deniz Hamzaoğlu, Kadir Saruhanlı’nın (Tolga Sarıtaş) büyük abisi Yaşar’a hayat vereceği öğrenilmişti.
İLK TANITIM YAYINLANMIŞTI
Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.
Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi