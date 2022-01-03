Kadro tamamlanıyor: Haluk Bilginer'li Baba dizisine yeni transfer

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:55

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

DİZİYE YENİ TRANSFER

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Bayrak’ın yönetip Ekin Atalar ile Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler belli olmaya başladı. Diziye son olarak Hakan Kurtaş katıldı.

Geçen gün ise Deniz Hamzaoğlu, Kadir Saruhanlı’nın (Tolga Sarıtaş) büyük abisi Yaşar’a hayat vereceği öğrenilmişti.

İLK TANITIM YAYINLANMIŞTI

Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.