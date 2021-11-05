Haluk Levent, acı haberi canlı yayında öğrendi: 'İçim kan ağladı...'
AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent, şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun hayatını kaybettiğini yeni programının canlı yayınında öğrendiğini ifade etti. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda ise "İçim kan ağladı. Oğlunu çok özlüyordun ondan oldu biliyorum" notunu yazdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Star TV'de 4 Kasım Perşembe akşamı yeni programı 'Haluk Levent ile Yeniden'e başlayan ve ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan Haluk Levent ise, Hatice Akarsu'nun ölüm haberini canlı yayın sırasında öğrendiğini ifade etti.
"GÜLE GÜLE HATİCE ANNE"
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getiren Levent, "Bugün Star TV canlı yayınında haberi aldım. İçim kan ağladı. Oğlunu çok özlüyordun ondan oldu biliyorum. Güle güle Hatice anne" ifadelerini kullandı.
Levent'in paylaşımı şu şekilde:
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