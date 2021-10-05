Haluk Levent'ten esprili Facebook, WhatsApp ve Instagram paylaşımı: "Kaliforniya Ahbap! Haydi arkadaşlar"

05 Ekim 2021 Salı, 09:46

Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Yaklaşık 7 saat süren kesintinin ardından sosyal medya platformları yeniden erişime açıldı.

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yıllardır yaptığı yardımlarla bilinen Haluk Levent ise bu duruma sessiz kalmadı.

'KALİFORNİYA AHBAP! HAYDİ ARKADAŞLAR!'

Kesinti sırasında Twitter'dan esprili bir paylaşım yapan Levent, AHBAP üyelerine seslendi.

Ünlü sanatçı paylaşımında "Kaliforniya Ahbap! Haydi arkadaşlar! Facebook, Instagram, WhatsApp. Açtırın şu siteleri" notunu yazdı.

Levent'in paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı.