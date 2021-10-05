Haluk Levent'ten esprili Facebook, WhatsApp ve Instagram paylaşımı: "Kaliforniya Ahbap! Haydi arkadaşlar"
AHBAP derneği başkanı olan ünlü sanatçı Haluk Levent, dünya genelinde saatlerdir erişilemeyen Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili espri yaparak, uygulamaların merkezi olan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki AHBAP gönüllülerine sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.
Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Yaklaşık 7 saat süren kesintinin ardından sosyal medya platformları yeniden erişime açıldı.
Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yıllardır yaptığı yardımlarla bilinen Haluk Levent ise bu duruma sessiz kalmadı.
'KALİFORNİYA AHBAP! HAYDİ ARKADAŞLAR!'
Kesinti sırasında Twitter'dan esprili bir paylaşım yapan Levent, AHBAP üyelerine seslendi.
Ünlü sanatçı paylaşımında "Kaliforniya Ahbap! Haydi arkadaşlar! Facebook, Instagram, WhatsApp. Açtırın şu siteleri" notunu yazdı.
Levent'in paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı.
İlgili Haberler
- Haluk Levent'le ''Yeniden'' programının ilk tanıtımı yayınlandı
- Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışın nereye harcandığını açıkladı
- Haluk Levent'ten Kızılordu konserine çağrı: 'Sakinleşmeye ihtiyacım var'
- Haluk Levent 'perukla' duyurdu: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
- Haluk Levent 'Hepinizi tehdit ediyorum' diyerek paylaştı: "Konserlere gelmezseniz..."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması