Haluk Levent, Kızılordu Korosu ile sahne aldığı turnenin sona erdiğini duyurdu: "Teşekkürler Türkiye'm"
Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa'da Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi. Bu konserle birlikte turnenin sona erdiğini duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Levent, "15 konserlik turne bitti. Teşekkürler Türkiye'm" dedi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile sahne aldığı tune sona erdi.
Turnenin son durağı olan Bursa konseri, Kızılordu
askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle
başladı.
Kızılordu askerlerinin seslendirdiği marşların ardından
sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve
İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını söyleyerek koroya eşlik
etti.
Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.
Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.
Turnenin sona erdiğini duyuran sanatçı Haluk Levent ise
Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ve 15 konserlik turne bitti. Rus Kızılordu
konserlerinin biletlerini günler öncesinden tükettiniz. Sakarya marşına, İzmir
Marşına, Çanakkale’ye hep birlikte yüksek sesle eşlik ettiniz. Gittiğimiz her
yerde sevgiyle karşıladınız. Teşekkürler Türkiye’m."
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