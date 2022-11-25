Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoya ilişkin yeni açıklamada bulundu. Levent, "Amacım kimseyi hedef göstermek değil, ama bu tweetler caydırıcı da olabiliyor bir yandan" dedi.
Sanatçı Haluk Levent, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak duyuruda bulunmuştu.
Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bir hayırseverimiz aradı.— Haluk Levent (@haluklevent) November 23, 2022
Bu videoyu gönderdi.
Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi?
Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı.??
Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli.
Bizler size ulaşacağız?? pic.twitter.com/JihMtlTkzU
Levent, konuya ilişkin dün akşam bir paylaşımda daha bulundu.
Kimseyi hedef almak istemediğini belirten Levent, "H.A adında bir arkadaşım bu videoyu görmüş. Bana 'İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin TL ödül vereceğim' dedi. O anda fevri bir tweet attım. Amacım kimseyi hedef göstermek değil, ama bu tweetler caydırıcı da olabiliyor bir yandan" ifadelerini kullandı.
O anda fevri bir twit attım.— Haluk Levent (@haluklevent) November 24, 2022
Olay buralara geldi.
H.A adında bir arkadaşım TikTok’ta bu videoyu görmüş.
“İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin ödül vereceğim” dedi.
Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twitler caydırıcı da olabiliyor bi yandan. https://t.co/HCZnUkmMeB
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