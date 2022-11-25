Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi

25 Kasım 2022 Cuma, 13:49

Sanatçı Haluk Levent, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak duyuruda bulunmuştu.

Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bir hayırseverimiz aradı.

Bu videoyu gönderdi.

Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi?

Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı.??

Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli.

Bizler size ulaşacağız?? pic.twitter.com/JihMtlTkzU — Haluk Levent (@haluklevent) November 23, 2022

Levent, konuya ilişkin dün akşam bir paylaşımda daha bulundu.

Kimseyi hedef almak istemediğini belirten Levent, "H.A adında bir arkadaşım bu videoyu görmüş. Bana 'İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin TL ödül vereceğim' dedi. O anda fevri bir tweet attım. Amacım kimseyi hedef göstermek değil, ama bu tweetler caydırıcı da olabiliyor bir yandan" ifadelerini kullandı.