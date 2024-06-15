Haluk Levent bozuk ses sistemini böyle çözdü
Ünlü sanatçı Haluk Levent konser için geldiği Amasya’da stadyumda sahnenin ses sistemi yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp okuduğu şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere saatler kala yağan yağmur nedeniyle 12 Haziran Stadyumu’na kurulan sahnenin ses sistemi çalıştırılamadı
Yağışın sona ermesinin ardından konser alanına gelen Haluk Levent, önce tribünlere çıkıp hayranlarının arasında şarkılarını seslendirmeye başladı.
Sonrasında yeşil sahanın kıyısına inerek sevilen şarkılarını solo olarak seslendirmeyi sürdürdü. Genç bir müzisyeni kırmayıp birlikte şarkı okuyan Haluk Levent’e tribünden ayran da ikram edildi. Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt’un getirdiği ayranı içip teşekkür eden sanatçı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi.
SİYASİLER DE KATILDI
Halkın yoğun ilgi gösterdiği konseri Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi
- Yazar Eylem Tok ile oğlu tutuklandı!
- 'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası