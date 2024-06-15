Haluk Levent bozuk ses sistemini böyle çözdü

Ünlü sanatçı Haluk Levent konser için geldiği Amasya’da stadyumda sahnenin ses sistemi yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp okuduğu şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 20:17
Haluk Levent bozuk ses sistemini böyle çözdü
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Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere saatler kala yağan yağmur nedeniyle 12 Haziran Stadyumu’na kurulan sahnenin ses sistemi çalıştırılamadı

Yağışın sona ermesinin ardından konser alanına gelen Haluk Levent, önce tribünlere çıkıp hayranlarının arasında şarkılarını seslendirmeye başladı.

Sonrasında yeşil sahanın kıyısına inerek sevilen şarkılarını solo olarak seslendirmeyi sürdürdü. Genç bir müzisyeni kırmayıp birlikte şarkı okuyan Haluk Levent’e tribünden ayran da ikram edildi. Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt’un getirdiği ayranı içip teşekkür eden sanatçı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi.

SİYASİLER DE KATILDI

Halkın yoğun ilgi gösterdiği konseri Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.


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