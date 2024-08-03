Haluk Levent: Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:19

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:20

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'e destek mesajı verdi.

"KONU ANTİ EMPERYALİZMDİR"

Sanatçı, paylaşımında "Unutmayın bütün çocukların tek bir ırkı vardır. ‘Melek ırkı’ dır. Vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlık bu gaddarlığa bu zulme ses çıkarmalı. Konu Arap-Türk konusu değil, konu yaşadığımız dünyada bir vicdan konusudur. Konu anti emperyalizmdir. Konu siyonizmdir" dedi.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Not : bazı arkadaşların dikkatine

Turgut Özal hükümetinde de

Ecevit hükümetinde de

Mesut Yılmaz hükümetinde de

Tansu Çiller hükümetinde de

Ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde

Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim.

1967 de İsrail’in Batı Şeria ve Golan tepelerine girmesini anlatan Colonel Bagshot ‘un Six day war şarkısı ile büyüdüm.

Ben Cumhuriyetçiyim. Ben Atatürkçüyüm. Bu özellikleri taşıyorum diye Filistin’e ‘arap ırkı’ gözüyle bakmam bakamam. Bakarsam insan olamam. Ben Arap yarım adasının ülkelerinin yönetimlerinden hiç ama hiç haz etmem. İkiyüzlü yönetimlerinden de haz etmem. Ama orada mazlum çocuklar varsa ırkına bakmam! Bakarsam insan olamam! Çocuğun ırkı yoktur. Siyahtır, sarıdır, beyazdır.

Unutmayın bütün çocukların tek bir ırkı vardır. ‘Melek ırkı’ dır. Vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlık bu gaddarlığa bu zulme ses çıkarmalı. Konu Arap-Türk konusu değil, konu yaşadığımız dünyada bir vicdan konusudur. Konu anti emperyalizmdir. Konu siyonizmdir."