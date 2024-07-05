Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün Antalya'da verdiği konser sonrası hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:43
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle apar topar hastaneye kaldırıldığı belirtilen Haluk Levent'in sağlık durumunun şu an iyi olduğu bildirildi.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Haluk Levent'in tedavi gördüğü hastaneden gelen bilgilere göre, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu ve yakın takip altında olduğu belirtildi.


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