Haluk Levent 'Hepinizi tehdit ediyorum' diyerek paylaştı: "Konserlere gelmezseniz..."
Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerini ve sevenlerini esprili bir dille 'tehdit' etti.
Yaptığı yardımlar ve paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kameraların karşısına uzun saçlı bir perukla çıkan Haluk Levent, hayranlarını Rus Kızılordu Korosu'yla vereceği konsere davet etti.
Ünlü şarkıcı, vereceği konserlere sevenlerini çağırırken "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" dedi.
Levent, yaptığı paylaşıma da, "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.
Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:
Hepinizi tehdit ediyorum !! ?? pic.twitter.com/bcwHQJbFf6— Haluk Levent (@haluklevent) September 21, 2021
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in 99 depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" demişti.
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik."
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