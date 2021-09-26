Haluk Levent 'perukla' duyurdu: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor

26 Eylül 2021 Pazar, 10:23

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.

Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyorrrr.

27,28,29 Eylül Vadi İstanbul’da.

Ardından Ankara.

Haydi gelin ülenn. pic.twitter.com/NIY7jZCAMU — Haluk Levent (@haluklevent) September 25, 2021

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.

Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.