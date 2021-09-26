Haluk Levent 'perukla' duyurdu: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı esprili paylaşımla, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.
Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyorrrr.— Haluk Levent (@haluklevent) September 25, 2021
27,28,29 Eylül Vadi İstanbul’da.
Ardından Ankara.
Haydi gelin ülenn. pic.twitter.com/NIY7jZCAMU
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.
Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
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