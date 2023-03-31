Haluk Levent oyunculuğa adım attı: Kendisini canlandırdı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:51

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:51

Müzisyen Haluk Levent, oyunculuğa adım atıyor. Levent, komedi filmi 'Üçlü Pürüz'de kendisini canlandıracak.

Yapımcılığını Selçuk Aydemir ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği 'Üçlü Pürüz' filminin başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaşıyor. Filmin kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi oyuncular da yer alıyor. Film, gösterime 21 Nisan'da girecek.