Haluk Levent oyunculuğa adım attı: Kendisini canlandırdı

Müzisyen Haluk Levent, sürpriz bir projeyle izleyici karşısına çıkıyor. Levent, Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran'ın başrollerini paylaştığı komedi filmi 'Üçlü Pürüz'de kendisini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:51
Haluk Levent oyunculuğa adım attı: Kendisini canlandırdı
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Müzisyen Haluk Levent, oyunculuğa adım atıyor. Levent, komedi filmi 'Üçlü Pürüz'de kendisini canlandıracak.

Yapımcılığını Selçuk Aydemir ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği 'Üçlü Pürüz' filminin başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaşıyor. Filmin kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi oyuncular da yer alıyor. Film, gösterime 21 Nisan'da girecek.


Haluk Levent

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